برلماني: التعليم الفني يمثل عصب الاقتصاد القومي.. ويجب تغيير النظرة تجاهه

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بالتعليم الفني، تغير كثيرًا وأصبح هناك إداك كافي بأهمية التعليم التقني، لاسيما وأنه يمثل عصب الاقتصاد القومي.





وأشار النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن نظام التعليم الفني أصبح متطورًا بعض الشئ، وهناك مصانع قامت بعمل مدارس فنية بداخلها، وهذا سيسهم في إخراج جيل جيد يرتبط بسوق العمل، ويلبي متطلباته، مطالبًا بالتوسع في إنشاء تلك المدارس.





وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك بعض المتطلبات الي يحتاج إليها التعليم الفني، والتي بوجودها يساعد بشكل كبير في نهضة التعليم الفني، ومن بينها وجود معامل وأدوات وماكينات متطورة، حتى تساعد الطلاب على تعلم فنون ومهارات مختلفة.





وشدد النائب على ضرورة تغيير النظرة لدى الناس المتعلقة بالتعليم المتوسط، حيث إن نظرة المواطنين للتلعيم الفني، جعلت هناك تجاهل لأهميته.



