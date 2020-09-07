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عشوائية الريف.. ماذا لو استمر التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:50 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال محمود غيث  رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني،  إن هناك مخططات للتجمعات العمرانية الراهنة والجديدة في 220 مدينة و4800 قرية و30 الف كفر ونجع، وتلك المخططات تسقط إذا حدث تغيير في الواقع القائم.

واضاف  محمود غيث  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه خلال 3 سنوات زادت  مخالفات البناء بشكل كبير.

وتابع محمود غيث:"  إذا استمرت التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة نفقد الإمكانات والتوازن بين البنية الاساسية والعمران في كافة المجتمعات ويتحول الريف إلى كتلة عشوائية".

واكمل محمود غيث:"  خلال الفترة الأخيرة تم إفساد 100 ألف فدان، وخسرنا 1.2 مليون فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية".

ولفت محمود غيث:"  لو استمرت التعديات تفقد مصر الرقعة الزراعية والبنية التحتية وذلك يعني اهدار الاستثمارات واهدار شبكة الطرق الجديدة".

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