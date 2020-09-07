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أخبار العالم

بسبب زعيم كوريا الشمالية.. ترامب يهاجم جون بولتون ويصفه بـ الأحمق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:48 م
الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
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على صالح
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون ، ووصفه هذه المرة بأنه "أحمق" بسبب تعليقات الأخير حول موقفه تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) كجزء من جولة ترويجية لمذكراته المثيرة "الغرفة التي حدث فيها" ، زعم بولتون أن ترامب يرى علاقاته مع رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أنها نوع من الرومانسية حيث يمكن للرئيس أن "ينفصل" إذا حدث خطأ ما.


وقال بولتون في كتابه عن ترامب "إنه دائمًا، كما يقولون، كان يريد أن يكون الشخص الذي انفصل عن الفتاة أولًا" ولقد استخدم ذلك التعبير لوصف ما إذا كان سيلغي القمة مع كيم يونج أون أولًا أو ما إذا كنا سنخاطر بإلغاء الكوريين الشماليين لها. 

وقال بولتون في ذلك الوقت: "اعتقدت أنها نظرة ثاقبة للرئيس، بصراحة، أظهرت كيف تعامل مع هذا''.

الآن، بعد عدة أشهر، أثار ترامب مرة أخرى تعليق مستشاره السابق، معلنا أن مزاعمه غير صحيحة. 

وزعم ترامب أنه لم يتعامل مع علاقاته مع زعيم كوريا الديمقراطية على أنها "حب" ، على الرغم من الإشادة بكيم يونج أون لإرساله "رسائل جميلة" - على حد تعبيره - وصرح علنًا في ذلك الوقت أنهم "وقعوا في الحب" حسب لوصفه

وعلى الرغم من تحقيق بعض الاختراقات في العلاقات الأمريكية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزعيمها خلال قمة في سنغافورة، إلا أن التقدم توقف منذ ذلك الحين بعد القمة غير الناجحة في هانوي، والتي انتهت قبل الأوان بسبب مغادرة وفد كوريا الشمالية مبكرًا. 

وألقى ترامب باللوم في الفشل الذريع على بولتون وضغطه على بيونج يانج للتخلي عن جميع الأسلحة النووية قبل التفاوض على شروط تطبيع العلاقات ورفع العقوبات. 

وألمح ترامب إلى أن فشل محادثاته مع زعيم كوريا الديمقراطية كان أحد أسباب إقالة مستشاره للأمن القومي.
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