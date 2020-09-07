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محافظات

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موسم الأمطار

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:50 م
مياه القليوبية ترفع
مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موسم أمطار
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إبراهيم الهوارى
عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية اجتماعا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء.


يأتي ذلك بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديرى الأفرع على مستوى محافظة القليوبية.


وخلال الاجتماع تم استعراض خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية أنه جار العمل حاليا على تنفيذ غرف لتجميع مياه الأمطار وتدبير التمويل المالي اللازم لتلك الأعمال.

كما شدد على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وكذلك وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.
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