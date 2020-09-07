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محافظات

استخدام المواد الخطرة.. شاهد حملات أمنية للمرور على المنشآت غير المرخصة بالقليوبية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة الأجهزة التنفيذية بمجلس مركز ومدينة كفر شكر، حملة على المنشآت الصناعية لضبط جميع المخالفين ، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ، على ضرورة مراجعة كافة المنشآت الصناعية والتى تقوم بتصنيع أو استخدام المواد الخطرة فى نطاق المحافظة.

واشار الى ان قيام لجنة مشكلة من إدارة المتابعة وإدارة البيئة والأمن الصناعي وإدارة الرخص بحصر هذه المنشآت والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة المنشآت الصناعية التى تقوم بتصنيع أو استخدام المواد الخطرة بهدف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشد  رئيس مركز كفر شكر والمدينة جميع أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل وعدم مخالفتها.
استخدام المواد الخطرة.. شاهد حملات أمنية للمرور على المنشآت غير المرخصة بالقليوبية
استخدام المواد الخطرة.. شاهد حملات أمنية للمرور على المنشآت غير المرخصة بالقليوبية
استخدام المواد الخطرة.. شاهد حملات أمنية للمرور على المنشآت غير المرخصة بالقليوبية
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