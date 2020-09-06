محافظ القليوبية لـ صدى البلد: 8 حالات لا يجوز التصالح فيها وإزالتها على الفور

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء التى تمت بدون رخص على مستوى قرى ومدن المحافظة.







أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.



وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين والحالات التى تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أى إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.



وأكد محافظ القليوبية أنه لم يتبق سوى 25 يوما فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح.



وقال الهجان فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إنه تم إزالة 669 حالة تعد على أملاك الدولة فى الفترة من 8 يوليو الماضىى حتى أمس على مساحة 44764.3 متر مربع كما تم إزالة 1325 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 44 فدانا و22 قيراطا وكذلك ازالة 215 حالة بناء مخالف على مساحة 74827.9 متر مربع.