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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتأهل إلى نهائي دوري السوبر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:04 م
سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي
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محمد سمير
تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي اليوم إلى نهائي بطولة دوري السوبر، عقب الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 76-63، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، ومن المقرر أن يلتقي نظيره سبورتنج فى نهائي دوري السوبر.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر، وشهدت أداء قويا من الفريق، ونجح في السيطرة على المباراة، بفضل الدفاع المحكم وإجادة الرميات الثلاثية والضربات الحرة، تحت قيادة علي هاشم، المدير الفني، الذي حرص على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة في المباراة للسيطرة عليها وحسمها مبكرًا.

وتحلت لاعبات الأهلي بالتركيز الشديد، مما ساعد الفريق على التفوق خلال معظم فترات المباراة، حيث سجل الثلاثي هالة مصطفى وثريا محمد وإيتالي لوكاس، العدد الأكبر من النقاط.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 96 – 93، ليتأهل «سيدات سلة الأهلي» لمواجهة سبورتنج في الدور النهائي من البطولة، الذي يتم تحديد موعده خلال الأيام القادمة.
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