AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبدالغني: جيرالدو لا يستحق أن يكون لاعبًا فى الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
جيرالدو
جيرالدو
Advertisements
ياسمين تيسير

أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لا يليق اللعب بقميص القلعة الحمراء، مشددا على أنه أثبت عدم جدارته بسبب ضعف مستواه.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "جيرالدو أثبت أنه ليس على قدر النادي الأهلي ومن أقل اللاعبين مستوي، ولا يستحق التواجد على الإطلاق فى قائمة القلعة الحمراء".
 
وأضاف: "النادي الأهلي فريق كبير لا يمكن أن يتعاقد مع لاعب أجنبي من أجل تجربته، وعلى مسئولي لأهلي التفكير فى الاستغناء عن الأنجولي فى الموسم المقبل". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فاروق: الأهلي يواجه صعوبة في التعاقد مع رمضان صبحي

رمضان صبحى يشارك صورة له من تدريبات الفريق.. شاهد

7 ملايين إسترليني.. مصطفى يونس: رقم بيع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لـ الأهلي مبالغ فيه.. فيديو

مصطفى يونس: إدارة الأهلى تجامل الأقارب والأصدقاء داخل القلعة الحمراء

هشام حنفي: يوجد لاعبون لا يستحقون الاستمرار في الأهلي ..فيديو

فلافيو: على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو ولم يكن لي دور في ترشيحه للنادي

ترشيحاتنا

تامر أمين: رمضان صبحي هيمشي من بيراميدز قبل نهاية 2021.. فيديو

أحمد حسام ميدو يكشف أسرار فوز النادي الأهلي على حرس الحدود

خاتم سليمان .. أحمد موسى يكشف سر فوز الأهلي على حرس الحدود

التعليم: بث مباشر عبر فيس بوك لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد .. ظهر غد

فايلر يكشف مدى جاهزية كهربا للمشاركة أمام الإسماعيلي

فيديو جراف.. وجد سائل منوي على ملابس زوجته فقطع جسدها نصفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ روبرت دي نيرو بالكمامة في شوارع ولاية نيويورك.. صور

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد