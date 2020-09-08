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أخبار العالم

السلطات السعودية تلقي القبض على شاب أساء لفتيات المجال العسكري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات السعودية، أمس، القبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء للفتيات اللواتي يعملن في المجال العسكري.


ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية فإن الأجهزة الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة حياله بتهمة الإساءة إلى الفتيات العسكريات.


وكان الشاب نشر مقطع فيديو على حسابه في "تيك توك" وهو يرتدي قميصا عليه صورة فتاة ترتدي الزي العسكري.


وانتقد الشاب- الذي لم يتم الكشف عن هويته- التحاق الفتيات السعوديات بالمجال العسكري، ساخرا منهن، في حادث أثار جدلا وانتقادات تجاهه على مواقع التواصل الاجتماعي.
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