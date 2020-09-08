السلطات السعودية تلقي القبض على شاب أساء لفتيات المجال العسكري

أعلنت السلطات السعودية، أمس، القبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء للفتيات اللواتي يعملن في المجال العسكري.









ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية فإن الأجهزة الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة حياله بتهمة الإساءة إلى الفتيات العسكريات.









وكان الشاب نشر مقطع فيديو على حسابه في "تيك توك" وهو يرتدي قميصا عليه صورة فتاة ترتدي الزي العسكري.







