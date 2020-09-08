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بسبب التعديات والمخالفات.. أستاذ تخطيط: نصيب الفرد من الأرض الزراعية تقلص بنسبة 70%.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صلاح هاشم
صلاح هاشم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن المساحة الزراعية في مصر سنة 1897 كانت تصل إلى 4.6 مليون فدان وتعداد السكان وقتها كان لا يتعدى 10 ملايين نسمة .

وأضاف صلاح هاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أنه قبل بناء السد العالي كان نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يصل إلى نصف فدان.

وأوضح صلاح هاشم ، أنه خلال الفترة من 1897 حتى سنة 1999 تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بمعدل 70% بسبب التعديات والمخالفات.

وأشار إلى أن آخر تقرير يوضح ان نصيب الفرد من الأرض الزراعية وصل الان الى 77 مترا مربعا.

ونوه الى أن التعديات علي الأرض الزراعية بدأ منذ سنة 1897 وحتى الآن، وهذا ادي الي ان مصر فقدت 200 ألف فدان من الاراضي الخصبة .
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