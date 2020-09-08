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مرأة

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديدا، خلال الاحتفال بعيد ميلاد المذيعة مفيدة شيحة.

واعتادت المذيعة مفيدة شيحة على مشاركة متابعيها، أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات، سواء الرسمية أو الكاجوال.

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وكشفت صورها على انستجرام عن أنها تتمتع بذوق مختلف وغير تقليدي، حيث تميل مفيدة شيحة إلي اختيار التصميمات الغريبة وغير التقليدية، ولكنها تتسم بالاحتشام، وأغلبها مواكب لأحدث صيحات الموضة.

كما تفضل مفيدة شيحة، التنوع والتجديد سواء في قصات الشعر أو الأزياء التي تظهر بها، فهي تحرص على الظهور من حين لآخر بـ"لوك جديد وغريب"، ولكنها تلفت الأنظار أيضا بإطلالاتها ذات الألوان المبهجة.

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها
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