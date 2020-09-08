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رياضة

وشك مِصفِرّ والرعب في عينك.. شادي محمد يوجه رسالة صادمة لـ رمضان صبحي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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ياسمين تيسير
وجه شادي محمد، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى  رمضان صبحي نجم الفريق السابق والمنضم حديثا لـ فريق بيراميدز عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

ونشر شادي محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " صورة لـ رمضان صبحي، وعلق عليها: " بتعمل هشش لمين؟ وليه؟.. وِشَّك مِصفِرّ والرعب فى عينك، وصوت الجمهور هيوقَّع التوكه (خلصانه)".

وأعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا؛ قادمًا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيًا صدَّرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

وأعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

ونعرض لكم صورًا من تقديم رمضان صبحي لاعبًا جديدًا لـ بيراميدز.

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