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رياضة

شوبير عن ترك أحمد سامي تدريب طنطا لـ أجل سموحة: كلام غير مقبول

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق أحمد شوبير على سرعة انتقال احمد سامي من تدريب فريق طنطا الذي لما يتجاوز الأسبوع إلي تدريب سموحة السكندري.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏إن مدرب يقعد مع فريق أسبوع ويمشي لما يجيله نادي تاني أفضل ده كلام غير معقول وغير مقبول، وعلى فكرة أنا مابلومش على الإدارات أنا بلوم على اللوائح، أحمد سامي اتعادل ماتش وخسر التاني مع طنطا والإدارة كانت مكملة معاه عادي، لكن تاني يوم هو اللي مشي، طب النادي يشتغل ويستقر إزاي".

واضاف" ‏علشان كده رقم 1 ماينفعش يكون في حاجة إسمها عدم توثيق عقود المدربين، رقم 2 لازم بند في اللوائح يمنع أي مدرب يسيب الفريق برغبته في إنه يدرب نادي تاني في نفس الوقت".


وتابع" ‏وبمناسبة اللوائح أتمنى برضوا ممنوع منعا باتا إن لاعب يتعمد ياخد إنذار برغبته لأي سبب كان لإن دي ظاهرة زادت وده تفكير غير صحيح، ده كله كلام ما ينفعش ولازم يتغير في الكرة المصرية".
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