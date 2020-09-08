ادعموا أهل السودان.. مي كساب تدعوا للأشقاء كارثة الفيضانات

نشرت الفنانة مي كساب، تغريدة لها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تفاعلت فيها مع الفيضانات المدمرة في دولة السودان.
وكتبت، مي كساب، في تغريدتها: «رجال الأعمال والمقتدرين فاعلي الخير إدعمو أهل #السودان ساعدوهم في محنتهم الناس الطيبين يستاهلو عيشه كريمه استحملوا كتير مِحَن وابتلاءات ربنا يفك الكرب».
وكانت السلطات السودانية، أعلنت تعرض مدن سودانية لكوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد؛ بعد ارتفاع منسوب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإغراق أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.
وأدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ومعظمها في إثيوبيا المجاورة، إلى ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 متر أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ حوالي قرن، وفقًا لوزارة الري السودانية.