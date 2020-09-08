عصام الحضري: عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.
وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".
وختم حديثه : "عندما اتخذ رمضان صبحي قراره؛ كان يعلم جيدا صعوبة عودته إلى الأهلي مرة أخرى".
وانتهت إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي قبل أن يعلن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز ويتم تعاقده بشكل رسمي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.