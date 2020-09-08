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رياضة

بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود.. شوبير: أوعدكم بمباريات تانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
أبدى أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، سعادته، بـ رد فعل الجماهير؛ بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري، مساء أمس. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر "‏سعيد جدا بردود أفعالكم النهارده بتعليقي علي المباراة، فعلا كان وحشني التعليق، واوعدكم بمباريات تانيه طالما ماشاء الله بتحبوني كده".

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة 


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .

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