دونجا يرحب بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

رحب نبيل عماد دونجا لاعب فرق بيراميدز، بإنتقال رمضان صبحي لبيراميدز. بعد الإعلان عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي عقد مساء امس.





ونشر دونجا صورة رمضان صبحي وعلق عليها قائلا "مرحبا أخي".





وأعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.









ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته ، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.



