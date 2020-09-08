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أخبار العالم

السودان.. تحذيرات من تدهور الأوضاع وانهيار آلاف المنازل بعد ارتفاع منسوب النيل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أصدر الدفاع المدني السوداني، تحذيرا شديدا من أن منسوب نهر النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، وذلك مع استمرار الفيضانات التي تضرب البلاد. 

فيما أعلنت الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات إلى 102 حالة وفاة و46 مصابا، إلى جانب انهيار أكثر من ٢٦ ألف منزل جراء الفيضانات. 

كما أشارت إلى تضرر 179 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وأوضح التقرير أن الخسائر في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، التي يجري إجلاء مواطني عدة مناطق فيها، وسنار، والبحر الأحمر في شرق السودان.

وكانت السلطات السودانية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد جراء الفيضانات التي ضربت غالبية الأنحاء مع ارتفاع منسوب نهر النيل.
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