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أخبار العالم

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ كورونا لـ299 ألفا و77 حالة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 299 ألفا و77 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و348 حالة.

وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 130 ألفا و807 حالات إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 97 ألفا و226 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 13 ألفا و292 حالة، بينما تم تسجيل 15 ألفا و750 حالة في العاصمة إسلام آباد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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