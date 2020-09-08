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بسبب زراعة الأسطح.. قرية نجع عون بالبحيرة تعلن اكتفاءها ذاتيا من المزروعات وتحقق فائضا.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
قرية نجع عون بالبحيرة
قرية نجع عون بالبحيرة
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن قرية "نجع عون"، بـ محافظة البحيرة، تحولت من مجرد قرية تمتاز بزراعة الأسطح، لـ قرية تعلن اكتفاءها ذاتيا من المنتجات الزراعية، وتصديرها الفائض للقرى الأخرى بالمحافظة.

وأضافت داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إنتاج السطح الواحد بـ نجع "عون"، يعادل إنتاج نصف فدان من الأرض الزراعية.

من جانبها قالت الإعلامية رشا مجدي، إن التجربة تحقق فائدة من ناحية أن تكون الخضراوات طازجة، موضحة أن زراعة الأسطح تعد زراعة بسيطة، لا تستخدم بها الأسمدة والكيماويات.

وأشارت "مجدي"، إلى أن زراعة الأسطح تمتاز بالاستخدام القليل من المياه، فهي لا تعد هادرة للموارد المائية، بالإضافة لما تحققه من اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية.

وأكدت "مجدي"، ضرورة تحويل كل الأسطح للزراعة واللون الأخضر، بدلا من "الكركبة"، على حد وصفها.

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