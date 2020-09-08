6 مرشحين على 3 مقاعد..شاهد ما يحدث في قنا بجولة إعادة انتخابات الشيوخ

قال عبدالرحمن القرشي، مراسل قناة Ten من قنا، إن اليوم منذ دقائق بدأت الجولة الثانية وهي جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك على مستوى 14 محافظة، لافتًا الى ان الاعادة في محافظة قنا تشهد تنافسا بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية.





وتابع عبدالرحمن القرشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن إجمالي من يحق لهم التصويت بالمحافظة هم 2 مليون و26 الف ناخب وناخبة.





واشار الى ان الاجهزة التنفيذية تسخر كل ما لديها من إمكانات لرصد وحماية الناخبين اثناء الادلاء بأصواتهم، موضحًا انه هناك حالة كبيرة من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، الى جانب اجراءات امنية مكثفة.





واوضح ان كل هذه الاجراءات لخلق مناخ انتخابي امن للمواطنين، لافتًا الى أنه غير مسموح لدخول لجان الاقتراع الا بارتداء الكمامة الوقائية، بالإضافة الى توفير منسقين من القطاع الطبي والصحي للكشف على الناخبين.



