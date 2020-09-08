سرعة الاستجابة لـ شكاوى المواطنين.. التنمية المحلية: حل 95.8% من شكاوى صوتك مسموع حتى نهاية أغسطس.. وشعراوي: القمامة والتعديات على الأراضي أبرز الموضوعات

وزير التنمية المحلية:

تلقينا أكثر من ١٧ ألف رسالة منها ٢٨٩٦ شكوى تم حل ٢٤٤١ شكوى خلال أغسطس

أكثر الشكاوى خلال أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها ١٥٥٧ شكوى بنسبة ٥٣.٨%

109 شكاوى عن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

خدمة الواتس آب تلقت خلال أغسطس ١٤٥٥١ رسالة





أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى تتبناها الوزارة تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ وحتي نهاية أغسطس ٢٠٢٠ أكثر من ٢٠٢ ألف رسالة منها ٤٣٢٠٧ شكوى، تم حل ٤١٣٨٦ شكوى منها بنسبة حوالى 95,8% وجار حل ١٨٢١ شكوى.











يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكل المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.











وقال اللواء محمود شعراوى إن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من ١٧ ألف رسالة منها ٢٨٩٦ شكوى، تم حل ٢٤٤١ شكوى منها بنسبة ٧٧.٣% وجار حل ٦٥٥ شكوى، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها ١٥٥٧ شكوى بنسبة ٥٣.٨% والإشغالات ٩١٩ شكوى بنسبة ٣١.٩%، ثم مخالفات البناء وعددها ٢٧٨ شكوى بنسبة ٩.٦%، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها ١٠٩ شكاوى بنسبة ٣.٨٪، وشكاوى الفساد ٣٣ شكوى بنسبة ١.١%.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة فى حل شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس هى أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتًا إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية، أهمها التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.









وقال اللواء محمود شعراوي إن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس ١٤٥٥١ رسالة، منها ٢٢٦٧ شكوى مستوفاة تم الرد على ١٨٦٢ شكوى منها بنسبة ٨٢%، وتلقى البريد الإلكترونى للوزارة خلال الشهر ٨٣ رسالة تم الرد عليها، وتضمنت الرسائل ٢٥ شكوى وتم الرد على ١٣ شكوى وجار الرد على ١٢ شكوى بنسبة ٥٢%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير ٢٩٣٠ رسالة، وبلغ عدد الشكاوى ٦٠٤ شكاوى تم الرد على ٢٦٦ شكوى منها، جار الرد على ٢٣٨ شكوى بنسبة ٦١%، ويواصل الخط الساخن تلقى اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى، حيث بلغ عدد المكالمات ٢٤٠ اتصالا تليفونيا.









وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".









