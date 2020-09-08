تجنبي مشاكل البشرة وقت استحمام طفلك بهذه الخطوات

عندما يكون الطفل جاهزًا للاستحمام الكامل، يجب أن تتذكري أن بشرته ناعمة وحساسة، لذلك نقدم لك نصائح لتجنب مشاكل البشرة وقت استحمام طفلك، وفقا لما نشره موقع web md.





وأفاد الموقع بأنه كل ما عليك هو ملء حوض الاستحمام بـ 3-4 بوصات من الماء، واختبار الماء على الجزء الداخلي من معصمك للتأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا، لأنه يجب الحفاظ على بشرة طفلك رطبة عن طريق الاستحمام في ماء دافئ لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط، و في حالة استخدام اللوشن ، ضعيه بينما لا يزال الطفل رطبًا ، ثم جففيه بالتربيت عليه بدلًا من الفرك.





وأضاف الموقع أنه يمكن احتياج الشامبو مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، ولا بأس أن تغسل برفق البقع الناعمة، ولتجنب دخوله إلى عينيه عند استخدام منظف الأطفال أو شامبو الأطفال، ضعي يدك على جبهته لحماية وجهه عند الشطف، أو قومي بإمالة ظهره قليلًا حتى يجري الماء على الظهر.





- وضع الكريم على منطقة الحفاض

يمكن أن تؤدي الحفاضات الرطبة والمتسخة إلى تهيج بشرة الرضيع ، مما يؤدي إلى ظهور طفح الحفاضات، والتي تزول عادة خلال أسبوع، وللمساعدة في منع طفح الحفاضات، تحققي من حفاضات الطفل وقومي بتغييرها بشكل متكرر، وعند تغيير الحفاضة امسحي الطفل برفق ونظفيه واتركيه حتى يجف، امسحي الفتيات من الأمام إلى الخلف لتجنب الالتهابات، وإذا أصيب الطفل بطفح جلدي من الحفاض ، يمكن أن يساعد كريم الحفاض، وحاولي أيضًا ترك الطفل يتخلص من الحفاضات قليلًا لتهوية الجلد.



- متى تتصلي بالطبيب

طفح جلدي حول فم الوليد

يصاب الأطفال بالطفح الجلدي، ويمكن الاتصال بالطبيب بشأن الطفح الجلدي عند وجود حكة، أو تكون بثور ، أو ناز أو تقشر ، أو ظهور نقاط حمراء أو أرجوانية في كل مكان، أو إصابة الطفل بالحمى، فالأكزيما هي السبب الأكثر شيوعًا للطفح الجلدي الحاك عند الأطفال، لكن يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بأمراض جلدية معدية، و قد تشمل هذه: مرض الحصبة؛ فيروس اليد والقدم والفم ولهربس البسيط.



نصائح الغسيل للعناية ببشرة الطفل

تجنب الطفح الجلدي سيجعل طفلك يبتسم وسعيدًا، استخدم منظفًا لطيفًا لغسل كل ما يلمس جلد طفلك، من الفراش والبطانيات إلى المناشف وحتى ملابسك، ستقللين من احتمالية تطور جلد الطفل المتهيج أو الحكة.