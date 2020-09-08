AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبي مشاكل البشرة وقت استحمام طفلك بهذه الخطوات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
تجنبي مشاكل البشرة
تجنبي مشاكل البشرة وقت استحمام طفلك بهذه الخطوات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

عندما يكون الطفل جاهزًا للاستحمام الكامل، يجب أن تتذكري أن بشرته ناعمة وحساسة، لذلك نقدم لك نصائح لتجنب مشاكل البشرة وقت استحمام طفلك، وفقا لما نشره موقع web md.


وأفاد الموقع بأنه كل ما عليك هو ملء حوض الاستحمام بـ 3-4 بوصات من الماء، واختبار الماء على الجزء الداخلي من معصمك للتأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا، لأنه يجب الحفاظ على بشرة طفلك رطبة عن طريق الاستحمام في ماء دافئ لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط، و في حالة استخدام اللوشن ، ضعيه بينما لا يزال الطفل رطبًا ، ثم جففيه بالتربيت عليه بدلًا من الفرك.


وأضاف الموقع أنه يمكن احتياج الشامبو مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، ولا بأس أن تغسل برفق البقع الناعمة، ولتجنب دخوله إلى عينيه عند استخدام منظف الأطفال أو شامبو الأطفال، ضعي يدك على جبهته لحماية وجهه عند الشطف، أو قومي بإمالة ظهره قليلًا حتى يجري الماء على الظهر.


- وضع الكريم على منطقة الحفاض
يمكن أن تؤدي الحفاضات الرطبة والمتسخة إلى تهيج بشرة الرضيع ، مما يؤدي إلى ظهور طفح الحفاضات، والتي تزول عادة خلال أسبوع، وللمساعدة في منع طفح الحفاضات، تحققي من حفاضات الطفل وقومي بتغييرها بشكل متكرر، وعند تغيير الحفاضة امسحي الطفل برفق ونظفيه واتركيه حتى يجف، امسحي الفتيات من الأمام إلى الخلف لتجنب الالتهابات، وإذا أصيب الطفل بطفح جلدي من الحفاض ، يمكن أن يساعد كريم الحفاض، وحاولي أيضًا ترك الطفل يتخلص من الحفاضات قليلًا لتهوية الجلد.


- متى تتصلي بالطبيب
طفح جلدي حول فم الوليد
يصاب الأطفال بالطفح الجلدي، ويمكن الاتصال بالطبيب بشأن الطفح الجلدي عند وجود حكة، أو تكون بثور ، أو ناز أو تقشر ، أو ظهور نقاط حمراء أو أرجوانية في كل مكان، أو إصابة الطفل بالحمى، فالأكزيما هي السبب الأكثر شيوعًا للطفح الجلدي الحاك عند الأطفال، لكن يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بأمراض جلدية معدية، و قد تشمل هذه: مرض الحصبة؛ فيروس اليد والقدم والفم ولهربس البسيط.


نصائح الغسيل للعناية ببشرة الطفل
تجنب الطفح الجلدي سيجعل طفلك يبتسم وسعيدًا، استخدم منظفًا لطيفًا لغسل كل ما يلمس جلد طفلك، من الفراش والبطانيات إلى المناشف وحتى ملابسك، ستقللين من احتمالية تطور جلد الطفل المتهيج أو الحكة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض جديد يضاف إلى قائمة أعراض كورونا.. تفاصيل

آخر المستجدات.. الطفح الجلدي من أعراض فيروس كورونا

توجهي للطبيب فورا إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض

لو قنديل لدعك.. استخدم هذا الخل وتخلص من الطفح الجلدي

كيف يمكن تشخيص إصابة الطفل بالصدفية

بقع السلمون.. 5 أمراض جلدية تصيب الأطفال

ترشيحاتنا

توافد المواطنين على جولة إعادة انتخابات الشيوخ لاختيار 26 مقعدًا بمحافظات سوهاج والمنوفية والأقصر

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

المانجا بـ25 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة يوم الثلاثاء 8-9-2020

بدون مكياج.. دينا تظهر بطبيعتها والجمهور: صباح الورد

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

AdvertisementS

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة