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محافظات

استعدادات مبكرة في شمال سيناء لموسم الشتاء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على متابعة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسقوط الأمطار وما يصاحبها من سيول.

وطالب شوشة ، بسرعة مراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجارى السيول ، بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة .. وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر وخاصة الرى ومجالس المدن .

وقال ان علي جميع رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات المعنية ، رفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتفادى مخاطرها ، والعمل على وضع كافة أجهزة ومرافق وخدمات المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى طارئ .

كما وجه المحافظ ،بتطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات وأية إشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت فى المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها ، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن ومديريات الزراعة والموارد المائية والرى .

وأشار اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، الى مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالمدن وإزالة كافة التعديات الواقعة فى مسار مجرى وادى العريش المخصص لمياه السيول ..
الى جانب تشكيل لجنة لمتابعة تطهير مجرى السيل ، ودعم وصيانة جانبى المجرى لضمان عدم تدفق مياه السيول فى حالة حدوثها الى خارج المجرى حماية للمنشآت العامة والخاصة .

ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المحافظة لمتابعة الظروف الجوية واستعدادات الجهات المختلفة للأمطار المحتملة والسيول .. حيث تضم الغرفة فى عضويتها مندوبين عن كافة الجهات المعنية .
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