ما هي أفضل الأعمال التى تقربني من الله .. أمين الدعوة والإغاثة يجيب

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أحب الأعمال لله تعالى



أفضل العبادات عند الله



أنواع العبادات



- اسمٌ جامع لكلّ فعلٍ أو قولٍ يحبّه الله - سبحانه وتعالى- ويرضاه لعباده، سواء كان ذلك الفعل ظاهرًا أو باطنًا.

أحب الأعمال الى الله



الصلاة على وقتها



برّ الوالدين



الجهاد في سبيل الله

