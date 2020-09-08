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التليفزيون يعرض لقطات من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:34 م
انتخابات الشيوخ في
انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ
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فرح علاء الخولي
عرض التلفزيون المصري، لقطات من امام احدى اللجان في محافظة كفر الشيخ، وظهر الناخبون مصطفين خارج اللجان للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبدا في الامر التزام كامل من الناخبين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مع التواجد الأمني المكثف لسير العملية الانتخابية بشكل آمن.


انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفرالشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.


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