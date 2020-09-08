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محافظات

بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:26 م
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح، مؤكدًا أن البحث عن حلول إيجابية لمشكلاتهم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا مراكز طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا، وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بهذا الشأن.




وقال محافظ الفيوم خلال الاجتماع إن أعمال إعادة التسعير تأتي في إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكاواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم في سداد قيم التصالح، فضلًا عن التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.


كما ثمن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.


 وأكد أن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.


وفي ختام الاجتماع، ناشد محافظ الفيوم المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة قبل 30 من شهر سبتمبر الجاري لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم
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