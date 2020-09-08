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شاهد.. استمرار توافد الناخبين بأسيوط في أول يوم لإعادة انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:34 م
توافد الناخبين بأسيوط
توافد الناخبين بأسيوط في أول يوم لاعادة انتخابات الشيوخ
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن" الفضائية، صورة للناخبين أمام أحد لجان إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، وظهر الناخبين من الرجال والنساء من مختلف الأعمار ومرتدين الكمامات.

واتبع الناخبين كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها امام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفرالشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

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