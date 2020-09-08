استرخاء و انتعاش .. تمارين لتهدئة الجسم للسيدات

تعاني معظم السيدات من القلق في مرحلة ما من حياتهم. قد تساعدك هذه التمارين على الاسترخاء والعثور على الراحة، والتهدئة.

تمارين لتهدئة الجسم للسيدات

وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، القلق هو رد فعل بشري نموذجي على الإجهاد . لكن الكثير من القلق يمكن أن يعيق عيش حياة صحية وسعيدة. إذا شعرت أنك عالق في قلقك ، فجرب واحدًا أو عددًا من التمارين التالية في أي وقت وفي أي مكان لتجد الراحة. الهدف هو أداء التمارين التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء بسرعة.

فوائد تمارين التهدئة

إنها تعالج استجابات جسمك للضغط - مثل زيادة معدل ضربات القلب ، والتنفس السريع ، والعضلات المتوترة - وتساعد على استبدالها بما يشعر به جسمك عندما تكون مسترخيًا.

1. استرخ عن طريق التنفس

عندما تشعر بالقلق ، قد تلاحظ أن معدل ضربات قلبك وتنفسك يزدادان قليلًا. قد تبدأ أيضًا في التعرق والشعور بالدوار أو الدوخة. عندما تكون قلقًا ، فإن التحكم في تنفسك يمكن أن يريح جسمك وعقلك.

للتحكم في تنفسك عندما تكون قلقًا ، اتبع الخطوات التالية:

اجلس في مكان هادئ ومريح. ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك. يجب أن تتحرك معدتك أكثر من صدرك عندما تتنفس بعمق.

خذ نفسًا بطيئًا ومنتظمًا من خلال أنفك. راقب واستشعر يديك وأنت تتنفس. يجب أن تظل اليد على صدرك ثابتة بينما تتحرك اليد على معدتك قليلًا. اخرج من فمك ببطء. كرر هذه العملية 10 مرات على الأقل أو حتى تبدأ في الشعور بتراجع قلقك.

2. استرخ بالتخيل

هل سمعت من قبل عبارة "العثور على مكانك السعيد"؟ إن رسم صورة ذهنية لمكان يجعلك تشعر بالاسترخاء يمكن في الواقع أن يهدئ عقلك وجسمك.

عندما تبدأ في الشعور بالقلق ، اجلس في مكان هادئ ومريح. فكر في مكانك المثالي للاسترخاء. في حين أنه يمكن أن يكون في أي مكان في العالم ، حقيقي أو خيالي ، يجب أن تكون صورة تجدها هادئة للغاية ، وسعيدة ، وسلمية ، وآمنة. تأكد من أنه من السهل التفكير في الأمر بحيث يمكنك العودة إليه في ذهنك عندما تشعر بالقلق في المستقبل.

فكر في كل التفاصيل الصغيرة التي ستجدها إذا كنت هناك. فكر في كيفية شم المكان وإحساسه وصوته. تخيل نفسك في هذا المكان ، واستمتع به بشكل مريح.

بمجرد الحصول على صورة جيدة لـ "مكانك السعيد" ، أغلق عينيك وخذ أنفاسًا بطيئة ومنتظمة من خلال أنفك ومن فمك. كن على دراية بتنفسك واستمر في التركيز على المكان الذي تخيلته في عقلك حتى تشعر بالقلق. قم بزيارة هذا المكان في عقلك كلما شعرت بالقلق.

3. استرخاء عضلاتك

عندما تشعر بالقلق ، قد تلاحظ إجهادًا أو توترًا في عضلاتك. يمكن أن يجعل إجهاد العضلات هذا أكثر صعوبة للتحكم في قلقك في اللحظة التي تختبر فيها ذلك. من خلال تخفيف التوتر في عضلاتك ، يمكنك عادةً تقليل مستويات القلق لديك.

لتخفيف توتر عضلاتك بسرعة خلال لحظات القلق:

اجلس في مكان هادئ ومريح. أغلق عينيك وركز على تنفسك. تنفس ببطء في أنفك ومن فمك.

استخدم يدك لعمل قبضة محكمة. اضغط على قبضة يدك بقوة.

امسك قبضتك المضغوطة لبضع ثوان. لاحظ كل التوتر الذي تشعر به في يدك.

افتح أصابعك ببطء وانتبه لما تشعر به. قد تلاحظ شعورًا بالتوتر يغادر يدك. في النهاية ، ستشعر بأن يدك أخف وزنا وأكثر استرخاء.

استمر في الشد ثم إطلاق مجموعات العضلات المختلفة في جسمك ، من اليدين أو الساقين أو الكتفين أو القدمين. قد ترغب في العمل صعودا وهبوطا في جسمك شد مجموعات العضلات المختلفة. تجنب شد العضلات في أي منطقة من جسمك تتعرض فيها للإصابة أو الألم ، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم إصابتك.

4. استرخ بالعد

العد طريقة بسيطة لتخفيف قلقك. عندما تشعر بالقلق الذي يغسلك ، ابحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس. أغمض عينيك وعد ببطء إلى 10. إذا لزم الأمر ، كرر وعد حتى 20 أو حتى رقم أعلى. استمر في العد حتى تشعر بتراجع قلقك.

يحدث هذا الارتياح سريعًا في بعض الأحيان ، ولكن في أحيان أخرى قد يستغرق بعض الوقت. ابق هادئًا وصبورًا. يمكن للعد أن يريحك لأنه يمنحك شيئًا للتركيز عليه إلى جانب قلقك. إنها أداة رائعة لاستخدامها في مكان مزدحم أو مزدحم مثل متجر أو قطار حيث قد يكون القيام بتمارين القلق الأخرى أكثر صعوبة.

تمارين القلق تتطلب التدريب



الاسترخاء هو مهارة تتعلمها. مثل التمارين البدنية ، فهي تتطلب ممارسة.

اختر تمرين القلق وجربه حتى تشعر بقلق أقل.

إذا لم ينجح أحد التمارين ، فجرّب تمرينًا مختلفًا.

5. استرخ بالبقاء حاضرًا

اليقظة هي ممارسة التواجد في حالتك الحالية ومحيطك ، بلطف ودون إصدار حكم. يمكن أن يساعدك البقاء حاضرًا في خلق حالة ذهنية هادئة عندما تشعر بأن أفكارك تتسارع وتزداد قلقك.

لإخراج نفسك من أفكارك إلى الحاضر:

ابحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس وإغلاق عينيك.

لاحظ كيف يشعر تنفسك وجسمك.

الآن حوّل وعيك إلى الأحاسيس التي تلاحظها في محيطك

غير وعيك عدة مرات من جسدك إلى بيئتك والعودة مرة أخرى حتى يبدأ قلقك في التلاشي.

6. استرخ عن طريق مقاطعة تفكيرك القلق

قد يكون من الصعب التفكير بوضوح عندما تشعر بالقلق. في بعض الأحيان ، قد يدفعنا التفكير القلق إلى تصديق الأفكار الضارة غير الصحيحة أو يجعلنا نفعل أشياء تزيد من قلقنا. قد يكون من المفيد كسر أو مقاطعة أفكارك المقلقة حتى تتمكن من التفكير بوضوح والتفاعل بشكل مناسب مع أفكارك.

إليك كيفية كسر دائرة تفكيرك القلق:

اسأل نفسك عما إذا كان القلق اللامتناهي يمثل مشكلة بالنسبة لك. إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الجيد أن تكون على دراية بذلك.

جرب طرقًا مختلفة لمقاطعة عملية التفكير القلق لديك ، مثل:

غناء أغنية سخيفة عن قلقك بوتيرة متفائلة ، أو التحدث بصوت مضحك.

اختر فكرة لطيفة للتركيز عليها بدلًا من قلقك. قد يكون هذا الشخص الذي تحبه ، أو مكانك السعيد ، أو حتى شيئًا تتطلع إلى القيام به في وقت لاحق من ذلك اليوم ، مثل تناول عشاء لطيف.

استمع إلى الموسيقى أو اقرأ كتابًا.

كن واعيًا عندما تحول انتباهك من قلقك إلى مهمة ما بين يديك ولاحظ ما تشعر به.