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فن

حقيقة تسريب ترافيس سكوت فيديوهات مخلة لـ حبيبته كايلي جينر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:55 م
كايلي جينر وترافيس
كايلي جينر وترافيس سكووت
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شروق ابراهيم
تحت عنوان " كايلي جينر" تعيش كابوسا يوميا، بعدما زعمت أحد المواقع الاجنبية، أنها تشعر بالقلق بسبب خوفها من قيام حبيبها ووالد طفلتها مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت ، بنشر صور وفيديوهات عارية لها بعد انفصالهما. 

ومن جانبه نفى موقع  Gossip Cop هذه الشائعة ، مؤكدا انه لا يوجد من الأساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك أن كايلي جينر تثق كثيرا به. 

وكشفت مجلة  Us weekly الأمريكية، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما. 

وقالت المجلة الأمريكية أن الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والآخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة. 

كما أكدت us weekly في تقريرها أن كايلي جينر لا تمانع من الإنجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.

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