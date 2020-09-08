إجراء 310 عمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الجهود المبذولة للعمل على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.





وأوضح "آمنة" الجهود التى قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر أغسطس الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى.







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