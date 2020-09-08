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محافظات

إجراء 310 عمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:04 م
القضاء على قوائم
القضاء على قوائم الانتظار
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الجهود المبذولة للعمل على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.


وأوضح "آمنة" الجهود التى قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر أغسطس الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى.


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https://www.elbalad.news/4480086


وأكد محافظ البحيرة أنه تم إجراء 310 عمليات جراحية عبارة عن 15 عملية جراحة عظام، و26 عملية جراحة مخ وأعصاب، و190 رمد، و64 جراحة أورام، و3 قلب مفتوح، و8 قسطرة قلبية، و4 جراحات أوعيه وقسطرة دموية.

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