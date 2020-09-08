بدون كابل.. 3 طرق لنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الأندرويد

يعتبر نقل الملفات الكبيرة من الكمبيوتر إلى هاتفك الذكى بدون كابل ، واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الكثيرين حيث أن طريقة الكابل في بعض الأحيان ما تكون خطرة على الهاتف، حيث تنتقل الفيروسات الضارة إلى الهاتف من خلال هذه العملية ، كما تنطوى على عدد من المخاطر الأخرى التى تسبب الضرر للملفات نفسها .





وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك أكثر من طريقة لنقل الملفات الكبيرة من دون استخدام الكابل ، وبدون التعرض للأضرار التى من الممكن أن يواجهها المستخدمون من خلال الكابل .





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الطريقة الأولى :





وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن من خلاللها نقل البيانات والملفات والمهمة من خلال الكمبيوتر إلى الهاتف، حيث تتم من خلال موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه .





ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك ادخل على الموقع من خلال الويب على الكمبيوترportal.pushbullet.com ثم قم بتنزيل الملفات على الكمبيوتر .





الطريقة الثانية





تعتبر نقل الملفات الكبيرة من خلال الانترنت عبر الايميل أو جوجل درايف Google Drive وغيرها من المواقع تتطلب نت سريع جدا ليستطيع رفع هذه الملفات بسرعة وبشكل كامل ، وفي هذه الحالة يعتبر موقع WeTransfer. من أفضل المواقع التى يمكنها نقل الملفات الكبيرة من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة وفي وقت سريع حيث يمكن ررفع ملفات حتى حجم 2 جيجا بابت على الموقع .





الطريقة الثالثة :





استخدام تطبيق Dropbox





يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive، ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.