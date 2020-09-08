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تكنولوجيا

بدون كابل.. 3 طرق لنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الأندرويد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:01 م
كيف تنقل ملفاتك الكبيرة
كيف تنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الأندرويد
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ندى على
يعتبر نقل الملفات الكبيرة  من الكمبيوتر إلى هاتفك الذكى بدون كابل ، واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الكثيرين حيث أن طريقة الكابل في بعض الأحيان ما تكون خطرة على الهاتف، حيث تنتقل الفيروسات الضارة إلى الهاتف من خلال هذه العملية ، كما تنطوى على عدد من المخاطر الأخرى التى تسبب الضرر للملفات نفسها . 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك أكثر من طريقة لنقل الملفات الكبيرة من دون استخدام الكابل ، وبدون التعرض للأضرار التى من الممكن أن يواجهها المستخدمون من خلال الكابل . 


الطريقة الأولى :

وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن من خلاللها نقل البيانات والملفات والمهمة من خلال الكمبيوتر إلى الهاتف، حيث تتم من خلال موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه . 

ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك ادخل على الموقع من خلال الويب على الكمبيوترportal.pushbullet.com ثم قم بتنزيل الملفات على الكمبيوتر . 

الطريقة الثانية 

تعتبر نقل الملفات الكبيرة من خلال الانترنت عبر الايميل أو جوجل درايف  Google Drive وغيرها من المواقع تتطلب نت سريع جدا ليستطيع رفع هذه الملفات بسرعة وبشكل كامل ، وفي هذه الحالة يعتبر موقع  WeTransfer. من أفضل المواقع التى يمكنها نقل الملفات الكبيرة من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة وفي وقت سريع  حيث يمكن ررفع ملفات حتى حجم 2 جيجا بابت على الموقع . 

الطريقة الثالثة : 

استخدام  تطبيق Dropbox 

يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive،  ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.
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