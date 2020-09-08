مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة





وقال وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي له اليوم : امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية ، وسيكون التصحيح إلكتروني ، وطرق الاسئلة ستكون جديدة .









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، ويتم احتساب المجموع الاعلى ، وسيكون الامتحان في شهر يونيو بالاضافة لفرصة اخرى للتحسين في شهر اغسطس بحيث لا تكون امتحانات الثانوية العامة مسألة حياة أو موت.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التشعيب سيكون قائم هذا العام في امتحانات الثانوية العامة 2021 لعلمي علوم وعلمي رياضة .