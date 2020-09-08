في النظام الجديد.. وزير التعليم: طلاب الثانوية سيعرفون نتيجة الامتحان فور إنهائه

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم القديم الخاص بـ الثانوية العامة انتهي مع امتحانات هذا العام 2020، مُشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق مع 2021، سيحتفظ فقط بنظام التشعب العلمي والأدبي.





النقطة الاساسية سيكون الامتحان الكتروني عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات و"صح وغلط"، بالإضافة إلى أن التصحيح الكتروني، سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة فور انتهاء الامتحان. وأوضح وزير التربية والتعليم ، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الثلاثاء، أن النقطة الاساسية المختلفة في نظام التعليم الجديد هي أن





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وأشار وزير التعليم، إلى أنه لن يتم طباعة كتب مدرسية خلال المرحلة الثانوية في النظام الجديد ولكن سيتم توفيرها في صورة رقمية.