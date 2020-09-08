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فن

نشرة الفن.. لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية من البيت الكبير.. والراقصة جوهرة ترقص على أنغام يا حبيبي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:


إحنا بنصغر.. إطلالة شبابية لـ روجينا عبر إنستجرام
 نشرت الفنانة روجينا صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على أول بطولة درامية مطلقة، وذلك مع شركة "K MEDIA" التي يمتلكها المنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي"، ويتم اختيار اسم المسلسل بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني، حيث يعرض العمل نهاية العام الجاري.

نشرت الفنانة رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


رحلت الفنانة السودانية ستونة، اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت على أثرها العناية المركزة.


تعد النجمة العالمية بينك واحدة من أقوى الأصوات الغربية، والتي خلقت لنفسها ستايل وطريقة خاصة في الغناء، واليوم الثامن من شهر سبتمبر يصادف عيد ميلادها.


نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام".


أعربت الفنانة لقاء سويدان عن استيائها إزاء عدم حصولها على مستحقاتها المالية حتى الآن نظير مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة.
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