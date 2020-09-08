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أخبار العالم

يضم رجال أعمال ورؤساء بنوك .. وفد إسرائيلي يتوجه لـ أبو ظبي لعقد اتفاقيات تجارية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:19 م
وفد إسرائيلي يتوجه
وفد إسرائيلي يتوجه لـ أبو ظبي لعقد اتفاقيات تجارية جديدة
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سمر صالح
توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى أبو ظبي وفد يضم رجال أعمال ورؤساء أكبر بنوك في تل ابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة  لعقد اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

وسيبحث الوفد الإسرائيلي قضايا تخص التعاملات المالية، وفتح مكاتب للبنوك الإسرائيلية في أبو ظبي، وتفعيل بطاقات الاعتماد البنكية الإسرائيلية للاستخدام في الإمارات.

وأعلنت تل ابيب أن رئيسي بنكي هبوعليم ولئومي الإسرائيليين سيتوجهان إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها منذ اتفاق السلام بين البلدين.

وقال "دوف كوتلر" الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم أن "الزيارة فرصة فريدة لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي بين بلدينا وأنظمتهما المالية، مما سيحقق النمو الاقتصادي للطرفين"، وأضاف أن ثمة "رغبة ثنائية عاجلة" لإقامة علاقات اقتصادية قوية.

وصرح وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية بأن حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات سيصل في غضون 3 إلى 5 أعوام إلى 4 مليارات دولار، وذلك بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي.
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