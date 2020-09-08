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تعليم

عودة نظام التحسين للثانوية العامة| أهم 20 تصريحًا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال مؤتمر مهم للوزارة ظهر اليوم.


ونستعرض من خلال التقرير التالي أهم 20 تصريحا من وزير التعليم:

 "كل طفل متصل" مشروع ضخم من الوزارة لتدريب الطلاب على استخدام الانترنت للتعلم 
العام الدراسي الجديد سيكون تحت شعار العودة للمدرسة ومكافأة المعلم 
 صلاحيات جديدة هذا العام لمديري المدارس
تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة هذا العام.. ولن يتم تعريب مواد أخرى 
 بدء الدراسة في المدارس والجامعات 17 أكتوبر
صلاحيات جديدة هذا العام لمديري المدارس
طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين فقط إلى المدرسة
 لن يتم طباعة كتب لمراحل الثانوية العامة
لأول مرة مكتبة جديدة للدروس الإلكترونية من الإعدادي للثانوي
 الغياب والحضور ضرورة لابد منها ولم يتم إلغاء طابور الصباح
 تخفيض كثافات الطلاب داخل الفصول من 80 لـ 15
 غلق ومنع الدروس الخصوصية "السناتر"
 إلغاء التظلمات ومحدش هيجيب 410 تاني .. والأول هيحيب 80 %
عودة نظام التحسين للثانوية العامة
 نعيد بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية من الجذور
 توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات
التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل
 أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين ومنحهم شهادة مزاولة المهنة
إتاحة كل المواد الدراسية لطلاب الابتدائية على القنوات التعليمية 
إعفاء أبناء الشهداء والأيتام من مصروفات مجموعات التقوية 
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