وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة أسئلتها اختيار من متعدد وصح وخطأ

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونيا والأسئلة ستكون اختيار من متعدد وصح وخطأ.





وأضاف شوقي ، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه لا يوجد عنصر بشري في امتحانات الثانوية العامة العام المقبل سواء في وضع الأسئلة او توزيعها أو تصحيحها، لافتا أنه سيكون هناك 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب.





وأوضح أن الأسئلة سوف يتم تفنيدها بحيث لا يوجد طالبين بينهم أسئلة مشتركة، والأسئلة فى الثانوية العامة تكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم، موضحا أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحدة فقط، ولكن يعقد امتحانين واحد فى يونيو، وعند رغبة الطالب في تحسين مادة للحصول علي درجات أعلي سيكون له امتحان في أغسطس





وأشار إلي أنه لن يتم طبع كتب للمرحلة الثانوية من العام المقبل وسيتم وضع الكتب PDF علي منصة إدارة التعلم، وسيتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية والتي ستساعد الطالب علي كيفية المذاكرة.