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رياضة

حمد إبراهيم: فوز المقاصة على الاتحاد عن جدارة والروح كلمة السر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:51 م
حمد إبراهيم
حمد إبراهيم
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عمرو الحلواني
أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة سعادته البالغة بعد فوز فريقه على حساب الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 25 من منافسات الدوري .

وقال حمد إبراهيم أن فريقه كان الأفضل فى المباراة واستحق الفوز عن جدارة نتيجة الأداء الجيد الذى قدمه اللاعبون وحالة التركيز الكبيرة التى ظهر عليها الجميع .

وأضاف أن الفوز على الاتحاد أمر جيد للغاية خاصة وأن الفريق المنافس يمتلك جهازا فنيا كبيرا بجانب توافر لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة موجها شكره الكبير إلى اللاعبين الذين نجحوا فى التعامل مع المباراة بطريقة جيدة.

وكان مصر للمقاصة انتزع فوزا مثيرا على حساب الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ، تقدم المقاصة بهدف فى الدقيقة 29 من عمر المباراة وتعادل خالد قمر فى الدقيقة 59 ، ثم عاد خالد أوتشو لاعب المقاصة ليتقدم من جديد لفريق فى الدقيقة 71 ، ثم عزز ميدو جابر تفوق المقاصة بهدف ثالث فى الدقيقة 86 .

ويعد هذا الفوز مهما فى مشوار مصر للمقاصة بمسابقة الدوري الممتاز بعدما نجح الفريق فى الوصول إلى النقطة 30 وبات فى المركز الثامن بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 35 نقطة محتلا بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري .


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