اللجنة المالية والإدارية تتفقد المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ.. صور

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب و المستشار محمود إسماعيل عتمان القائمً بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ، ا لمبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

و تحملت لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ حصر الاصول و استكمال الاجراءات حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من موادالقانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ و التي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزيرشئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.





و تضمنت مهام اللجنة التي تنعقد لحين انتخاب مجلس الشيوخ كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلسعدا تعيين الأمين العام .





لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية تم تشكيل لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكلوتسكين الموظفين على الهيكل .





و تولت واللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها حيث تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقلالموظفين من مجلس النواب للشيوخ و تم تحديد مدة من يوم 5 يوليو الي يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات





وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظفا للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكلوتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجار الان تسكين الموظفين.





اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغيلمجلس النواب حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على ارض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.





الجدير بالذكر أيضا أن زيادة عدد اللجان النوعية لمجلس النواب الحالي، واستحداث لجان جديدة ووصولها لـ ٢٥ لجنة دفعت البرلمان للاستعانة بقاعات الشيوخ لعقد الاجتماعات.