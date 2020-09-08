بومبيو: الاتفاق النووي الإيراني بات من التاريخ

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم أكثر بـ 10 مرات من السقف المسموح به.





وأضاف بومبيو أن الاتفاق النووي الإيراني أصبح من الماضي وعلى الدول فرض عقوبات على إيران.





وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن الضغط على إيران والتفاوض البناء هما أفضل وسيلتان للمضي قدما.





وكان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلن اليوم أن بلاده بدأت في تشييد عنبر في "قلب الجبال" بالقرب من منشأة نطنز النووية، لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.





ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله: "تقرر إنشاء عنبر، أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس، في قلب الجبال، بالقرب من نطنز. لقد بدأ العمل".





والهدف من تشييد ورشة الإنتاج هذه أن تحل محل عنبر داخل المنشأة دمره حريق في يوليو الماضي.





وقالت إيران وقتئذ إن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، يمكن أن تبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.



