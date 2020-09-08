عضو مستقبل وطن بالشيوخ يواصل جولاته داخل لجان الجيزة لمتابعة الإعادة

تجول الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، داخل لجان الجيزة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى مرحلة الإعادة بعدد من لجان مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ومتابعة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.

كما أكد الدكتور محيي حافظ، أن هذا الأمر ظهر جليا من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية وكافة مؤسسات الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في جولته، أن الدولة حرصت فى كافة الاستحقاقات الانتخابية على توفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية لتخرج فى أجواء من النزاهة والشفافية لكي تليق بمصر وتظهر بمظهر لائق.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل، بعد انتهائه أمس، الاثنين، في الخارج، وذلك فقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.





وتجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.





وتشمل جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في انتخابات الشيوخ محافظات: القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.