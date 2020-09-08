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حوادث

التحقيق مع سيدة " منتقبة " ألقت رضيعا بمنطقة جبلية بـ 15 مايو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:34 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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كتب محمد صبري
القى رجال مباحث القاهرة القبض علي سيدة " منقبة " لاتهامها بالقاء طفل رضيع في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده العثور طفل رضيع داخل حقيبة بمنطقة جبلية بمجاورة 10 دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمحل الواقعة ، وبالفحص عثر على طفل رضيع يرتدي ملابسه كاملة .

 وتبين من التحريات قيام سيدة منتقبة بالقاء الطفل تم تحديدها والقبض عليها وبمناقشة المتهمة أقرت انها عثرت علي الطفل ملقي في الشارع وكانت في طريقها لتسليمه للشرطة وانها ليست علي صلة بالطفل.

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