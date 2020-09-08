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محافظات

إقبال كبير على انتخابات مجلس الشيوخ قبل غلق باب التصويت في العياط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:20 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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أحمد زهران - حسام الفقي
أقبل عدد كبير من المواطنين على جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في العياط، قبل غلق أبواب الاقتراع.

واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث فتحت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ باب الاقتراع في تمام الساعة ٩ صباحا.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

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