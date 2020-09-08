وزير الدفاع: قناة السويس إحدى الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري .. فيديو

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن قناة السويس، هي إ حدى الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري.

والإنتاج الحربى بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس باعتبارها إحدى الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.









وأدار القائد العام حوارًا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عال وإصرارهم على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره.









وكرم الفريق أول محمد زكى المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفان وإخلاص.







