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أخبار البلد

وزير الدفاع: العلاقات المصرية الأوروبية ذات طبيعة استراتيجية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بــ "جوزيف بوريل" نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كل من مصر والإتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.

وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبى بإعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الإتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن وإستقرار المنطقة  ، فضلًا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيًا وعسكريًا وإقتصاديًا.

من جانبه أكد "جوزيف بوريل" على أهمية إستمرار التنسيق المشترك مع مصر ، والتعاون معها لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط .

حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة .
وزير الدفاع: العلاقات المصرية الأوروبية ذات طبيعة استراتيجية
وزير الدفاع: العلاقات المصرية الأوروبية ذات طبيعة استراتيجية
وزير الدفاع: العلاقات المصرية الأوروبية ذات طبيعة استراتيجية
وزير الدفاع: العلاقات المصرية الأوروبية ذات طبيعة استراتيجية
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