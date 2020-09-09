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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.12جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.


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