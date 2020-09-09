سعر صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.12جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.







ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزىالمصرى عند 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.أقرا ايضا .. الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى بالقاهرة.. أماكن ومواعيد