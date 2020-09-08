وزير التربية والتعليم: 80% من دخل مجموعات التقوية ستذهب إلى المعلم ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم الإلكتروني بدأنا العمل عليه منذ سنة 2018، مؤكدا أنه ستكون هناك منصات متطورة أكثر من ذلك في المستقبل، وكورونا كانت فرصة لتقبله وتعريف الناس به.





وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن نظام الفرصة الوحيدة في الثانوية العامة والامتحانات انتهت والامتحانات الآن تعتمد علي الفهم وليس الحفظ.





طارق شوقي ، أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر قبل مغادرة الطالب لكل امتحان. وأوضح





وتابع أن 80% من دخل مجموعات التقوية ستذهب إلى المعلم ويمكن للطالب.





واستكمل أنه سيكون هناك دوران للثانوية العامة دور في يونيو، والثاني في أغسطس لمن يرغب في تحسين درجاته .





وأكد أنه تم التنسيق في نظام امتحانات الثانوية العامة بين وزارتي التربية والتعليم العالي وعرض علي رئيس الوزراء، لافتا إ لى أن السناتر "مرض" في النظام التعليمي ناتج عن سوء الأداء في المدارس، وتم القضاء عليها .



