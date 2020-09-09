شراكة جديدة لهيونداي لتطوير سيارتها الكهربائية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن تعاونها مع شركة إس كيه للابتكار (SK Innovation Co) المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية ، فى تطوير بطاريات السيارات الكهربائية .





وأوضحت مجموعة هيونداي في بيان رسمي لها أن الشركتين وقعتا مؤخرا مذكرة تفاهم بغرض التعاون في بيع وإدارة وإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.





أشار بيان مجموعة هيونداى الى ان نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة جونغ وي-سون ، قد التقى مع رئيس مجلس إدارة إس كيه تشوي تيه-وون لبحث سبل التعاون في مجال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية من الجيل الجديد .





وناقش جونغ وتشوي ، شرائح إدارة الطاقة، ومنصة خدمات البطاريات باص ، بالإضافة الى سبل تقوية البنية التحتية لشحن جميع المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين باستخدام محطات وقود ومحطات شحن مجموعة إس كيه.





وتابعت مجموعة هيونداى انها صنفت شركة إس كيه للابتكار كمورد رئيسي للبطاريات لسيارتها الكهربائية، ولذلك تجعل إنتاج السيارات بكميات كبيرة .





بالاضافة الى اعتماد هيونداى على منصتها من السيارات الكهربائية المسماه المنصة المعيارية العالمية الكهربائية (E-GMP) بدءا من عام 2021.