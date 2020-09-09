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توك شو

شريف عامر يقدم «كمامة» هدية لسائق سيارة.. والأخير يرد: «دي بتخنقني» | شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
شريف عامر
شريف عامر
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إبراهيم القادري
قدّم الإعلامي شريف عامر فقرة جديدة من فقرة التاكسي خلال حلقة اليوم «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أثناء تجوله في محافظة القاهرة .

وتجول «عامر» في شوارع القاهرة والجيزة بالتاكسي لاستضافته ضيف جديد، متابعا «لو عملت احصائية بين للناس ملتزمة بارتداء الكمامة وغير الملتزمة هتكون النتيجة مزعجة جدا، يعني 20% فقط ملتزم».

وشاهد شريف عامر أثناء سيره بالتاكسي رجل يقود سيارته بدون «كمامة» وهذا أزعجه كثيرا، وقدم له كمامة هديه قائلا : «انت مش لابس كمامة ليه، طيب أنا هعزمك على واحدة».

فرد عليه السائق قائلاً «مش بلبسها علشان بتخنقني»، علق شريف عامر قائلا «الكمامة تخنقك أحسن من حاجة تانية تخنقك» .

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